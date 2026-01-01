Локомотив блъсна 64-годишен мъж с колело преди жп гара Казанлък, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал 15 ноември. Локомотивът е бил с прикачени към него 15 товарни вагона, управляван от 49-годишен мъж - машинист и помощник-машинист 45-годишен мъж.

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Мъжът е предприел пресичане на линията, като е бутал велосипед, при което същият е бил закачен странично от преминаващия локомотив.

Машинистът и помощник-машинистът са тествани за алкохол, отчетени са отрицателни резултати, 64-годишният мъж също е тестван, уредът отчел 1,87 промила.

Мъжът е настанен е в болница - без опасност за живота.