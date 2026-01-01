Районната избирателна комисия (РИК)-Бургас разпореди на кмета на община Созопол незабавно да премахне агитационен плакат, поставен в нарушение на изборните правила в село Зидарово. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на сайта ѝ.

Сигналът е подаден от представител на един от инициативните комитети, който е посочил, че агитационният материал се намира на по-малко от 10 метра от избирателна секция в селото.

Предизборна агитация с LED рекламен дисплей до секция в Созопол

ри извършената проверка е установено, че плакатът е поставен на електрически стълб срещу сградата на кметството в Зидарово, на разстояние над 100 метра от входа на секцията.

Върху него са изобразени кандидатите и предизборното им мото. Въпреки че плакатът се намира на по-голямо разстояние от посоченото в сигнала, РИК - Бургас е установила нарушение на правилата за поставяне на предизборни агитационни материали и е разпоредила премахването му.

По друг сигнал комисията е разпоредила на кмета на Созопол да организира премахването и на рекламен дисплей, разположен в близост до една от избирателните секции в общинския център.

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По-рано с решение на РИК беше освободен председател на секционна избирателна комисия в царевското село Изгрев, който се е явил в комисията след употреба на алкохол.