Броят на кандидатите за президент няма голямо значение, качеството е важно. И за мен още по-важно беше да видим не сблъсък на компромати, а сблъсък на идеи и решения за бъдещето на България. Не чух и не видях решения, които да са работещи за надграждането на европейска, демократична България в тези времена, в които живеем. За съжаление, много пропаганда, малко смисъл. Това заяви президентът на България (2012-2017 г.) Росен Плевнелиев в ефира на изборното студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент“.

„Не виждам никакви приоритети, никакви решения, никакви дългосрочни стратегии. Няма и дебати, което е още по-жалко. Липсата на дебати между основните кандидати отслабва нашата демокрация“, смята той.

По думите му, ако искаме да запазим България като демокрация, това означава тя да бъде достоен член на съюз на демократични държави. „Най-отговорно заявявам, че има само два модела на планетата. От едната страна са 150 държави, които не са демокрации, и от другата страна има 50 държави от 200 общо, които са демокрации. Перфектни, неперфектни, силни, не толкова развити, но демокрации“, посочи той.

„Заветът на нашите деди е да бъдем демократична държава. Но тази демокрация сама по себе си не може. Ако ние изолираме България, тя ще бъде вече не демокрация, а плод на популизма на някой силен лидер“, заяви Плевнелиев.

Според него е важно в президентската институция да има силна проевропейска и продемократична нагласа. „Много е важно да върнем президентската институция, така както е замислена в нашата Конституция, към нейната роля да бъде символ на баланса“, каза той.

Росен Плевнелиев заяви още, че е необходима конституционна промяна. „Ако аз бях президент, щях да инициирам такава. И тя е в две посоки - трябва да се преосмисли институцията служебно правителство. Другото нещо е, че няма в ЕС нито една държава от развитите демокрации, която има вицепрезидент“, посочи той.

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