Испанският крал Фелипе Шести претърпя операция на лявото око заради катаракта, известна още като перде на окото, предаде ДПА, позовавайки се на испанския кралски двор.

Рутинната процедура е била извършена вчера, продължила е около половин час и е приключила без усложнения. В съобщението се допълва, че 58-годишният Фелипе е прекарал нощта в болница в Овиедо.

Катарактата, е заболяване, при което нормално прозрачната леща постепенно помътнява. Това води до замъглено зрение, намален контраст и често повишена чувствителност към светлина. Заболяването обикновено се лекува оперативно, като помътнялата леща се отстранява и се заменя с изкуствена.

По-рано испанският крал присъства на няколко събития в района заедно със съпругата си - кралица Летисия, и дъщерите им - Леонор, принцеса на Астурия, и инфанта София, във връзка с връчването на наградите "Принцеса на Астурия".