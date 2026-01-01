Към 15 часа на 25 октомври в структурите на МВР са получени 217 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От всички сигнали 165 са за купуване на гласове, 12 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 39 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Съставени са 1277 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР. Най-много са в СДВР – 331, ОДМВР Пазарджик – 190 и ОДМВР Пловдив – 152.

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Няма задържани лица по ЗМВР. Няма съставени актове за установяване на административни нарушения.

Към 11:00 ч. на 25 октомври в структурите на МВР са получени 193 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

От тях 160 са за купуване на гласове, 9 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 23 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

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В Министерството на вътрешните работи функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98 сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сигнали може да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg