Големият проблем в президентската кампания не е броят на кандидатите, а тежкият компроматен сблъсък. Това заяви президентът на България (2002-2012 г.) Георги Първанов в ефира на изборното студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент“.

По думите му между двата тура на президентските избори напрежението вероятно ще се засили, но след това трябва да се търсят възможности за възстановяване на диалога. „В крайна сметка президентът и институцията е мястото, където трябва да се води диалогът. Надявам се това да се случи, макар и по-бавно“, каза Първанов.

Той коментира, че винаги е подкрепял диалога. „И твърдя, че се получаваше по мое време. Тройната коалиция, за която толкова много се е говорило, беше създадена с моето активно участие, съпричастност, която в крайна сметка беше полезна. Ние имахме едно работещо правителство, което относително успешно ни вкара в Европейския съюз”, каза той.

„2010 г. имаше един съвет, който беше регулярно действащ - НАТО-Русия, в Лисабон, и тогава лидерите на тези страни се съгласиха, че големите предизвикателства са тероризмът, някои от религиозните противоречия и агресията, която се излъчва. Нищо от това не остана и сега виждаме една тежка конфронтация”, посочи още той.

„Надявам се да се случат двете тройни срещи, които са замислени. Едната е с участието на Китай, без който сигурно трудно ще се решават вече световните проблеми, а другата е с Украйна - другият формат, който може да даде някакъв резултат”, заяви Първанов.

По отношение на вътрешнополитическия диалог Първанов отбеляза, че управляващи и опозиция трябва да могат да разговарят по важните за страната теми. „Няма да се заобичат управляващи и опозиция, но поне да могат да си говорят, когато става дума за генерални и значими въпроси на нашето национално развитие”, посочи той.

Според Георги Първанов е необходим дебат за правомощията на държавния глава. „Трябва да се върнат онези правомощия, които държавният глава имаше. Имал съм своите идеи за корекции по отношение на правомощията на президента, например преодоляването на президентското вето. Има и други неща, които може, но в рамките на един нормален диалог. Дебатът за президентските правомощия трябва да се случи”, каза той.

„Трябва да имаме лидери. Особено що се отнася до държавния глава, той трябва да бъде лидер, да води, да подсказва дневния ред”, подчерта той.

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