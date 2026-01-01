В неделя бури връхлетяха Северна Европа, прекъсвайки електрозахранването на над 150 000 домакинства и причинявайки смущения в транспорта и телефонните мрежи. Участник в маратон в Северна Франция пострада сериозно, след като дърво бе повалено от силните ветрове по време на състезанието. По данни на властите в съответните държави, над 82 000 домакинства във Великобритания, близо 60 000 във Франция и поне 10 000 в Германия са останали без ток вследствие на преминаването на бурите „Боело“ (Boelo) и „Остин“ (Austen), които се случиха в рамките на 24 часа една от друга.

В района Аргайл и Бют в Западна Шотландия са регистрирани ветрове със скорост до 135 км/ч. Повалени от бурята дървета и скъсани електропроводи блокираха пътища и железопътни линии в цяла Шотландия и Северна Англия. Британската асоциация за енергийни мрежи (Energy Networks Association) съобщи, че в някакъв момент по време на бурите над 400 000 домакинства са останали без електричество. Част от кея в Брайтън, на южното крайбрежие на Англия, който е неизползван след пожар през 2003 г. , бе отнесена от бурята „Остин“ в петък.

Силните ветрове засегнаха и Северна Франция, отвъд Ламанша, докато Европа се бореше с първите големи есенни бури за годината. Експерти предупреждават за зачестяване на екстремните метеорологични явления вследствие на глобалното затопляне. В северния френски град Лил един бегач пострада близо до старта на градския маратон, който се провеждаше за първи път от 31 години насам. Според местния вестник „Ла Воа дю Нор“ (La Voix du Nord), пострадалият е 25-годишен мъж. Организаторите на състезанието заявиха пред AФП, че животът на бегача не е в опасност.

Масови прекъсвания на тока

Френската енергийна компания Enedis съобщи, че в пика на бурята „Остин“ в събота около 288 000 домакинства са останали без електричество. Към обяд в неделя около 59 000 домакинства все още са били без ток, предимно в Нормандия и Бретан. От компанията посочиха, че 2600 техници и външни изпълнители работят по възстановяване на електрозахранването.

В Германия в неделя бурята „Остин“ прекъсна тока на 10 000 домакинства в югозападния град Фрайбург и околностите му. От главната болница в града заявиха, че се е наложило да ограничат дейността си само до спешни случаи поради прекъсването на електрозахранването, което е довело и до срив в мобилните мрежи. Германската полиция съобщи, че в събота двама души са били сериозно ранени, след като ветровете от бурята „Остин“ са съборили скеле по време на есенен пазар в град Нащетен. Германската метеорологична служба (DWD) прогнозира още по-силни ветрове – със скорост до 100 км/ч – по северното крайбрежие на страната.

Бурите засегнаха също Нидерландия и Белгия; в Брюксел в събота паднали дървета раниха четирима души. Стотици полети в Северна Европа бяха отменени или пренасочени заради бурите. Летище „Схипхол“ в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, отмени десетки полети в неделя. Според данни от уебсайта на летището, проверени от АФП, са били отменени около 90 полета, предимно до европейски градове като Париж, Рим и Дъблин. Отменени бяха и десетки полети, които е трябвало да кацнат на летището. Бурите засегнаха и полетите в Северна Англия и Шотландия.