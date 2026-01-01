Навикът да се яде късно през нощта или да се хапва преди лягане може да увеличи риска от сериозно чернодробно заболяване. Американски учени са установили, че хората, които редовно се хранят късно през нощта, са по-склонни да развият мастно чернодробно заболяване и цироза. Резултатите от проучването са публикувани в списанието Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Изследователите са анализирали данни от 199 155 души, със средна възраст 59 години. Участниците са докладвали за хранителните си навици и начин на живот на всеки две до четири години. Проучването е проследено средно 16 години. Оказа се, че хората, които са се хранили редовно между вечеря и лягане или след обичайното си време за лягане, са имали 28% по-висок риск от чернодробна цироза, отколкото тези, които са следвали по-ранен хранителен режим. Рискът от метаболитно свързано мастно чернодробно заболяване също е бил 36% по-висок.

При това заболяване излишните мазнини се натрупват в черния дроб, което с течение на времето може да доведе до възпаление, белези и нарушена чернодробна функция. Учените предполагат, че причината може да се крие в нарушаване на циркадните ритми – вътрешният биологичен часовник на тялото. Черният дроб следва дневен ритъм, така че храненето късно през нощта може да попречи на нормалния метаболизъм и да насърчи натрупването на мазнини. Връзката се запази дори след отчитане на възрастта, телесното тегло и физическата активност на участниците. Авторите смятат, че времето за хранене може да играе важна роля в превенцията на чернодробни заболявания. | БГНЕС