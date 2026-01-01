Един от най-колоритните участници в „Игри на волята“ - Дино , гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. След участието си в звездния турнир той разкрива любопитни подробности от Арената, коментира отношенията си с Цвети и споделя какво се случва в личния му живот.

Дино признава, че е използвал психологически атаки срещу Ваня и Светлин по време на звездните битки. Пред Мартин Кънев той разказва и какво се е объркало в решаващия сблъсък, довел до отпадането му заедно с Цвети. Двамата успяха да поднесат една от изненадите в турнира, след като отстраниха сочените за фаворити Симона Ръждавичка и Калоян.

В разговора Дино се връща и към напрежението с Цвети, с която трябваше да се сработят като отбор въпреки различните си характери. Той разказва и за приятелството си с Чикагото, което продължава далеч извън камерите на „Игри на волята“.

Извън Арената Дино показва и по-романтичната си страна. Той отговаря дали има жена до себе си в момента и признава, че иска да срещне човек, с когото да изгради общо бъдеще. Какъв е в любовта, ревнив ли е и как популярността е повлияла на отношенията му с жените?

NOVA

Разговорът завършва с коментар за новия сезон на „Игри на волята“, а Дино и Мартин се изправят един срещу друг в специално спортно предизвикателство във фитнеси Pulse.

Гледайте новия епизод на „По правилата на Мартин“, за да разберете повече за стратегиите на Дино, отношенията му с останалите участници и какво търси в любовта!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта , както и в официалните Facebook страница , Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play , Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook , Instagram и TikTok .



