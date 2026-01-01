Шестима души загинаха, а един е ранен при сблъсък между влак и микробус в Еврейската автономна област в Далечния изток на Русия, съобщиха местните железопътни власти, предаде Ройтерс.

По данни на железопътните служби микробусът се опитал да премине през железопътен прелез при червен сигнал, но бил ударен от пътнически влак, пътуващ към град Благовешченск.

Всички жертви са били в микробуса. Пътниците и персоналът на влака не са пострадали.

Всички пътници в микробуса са били чуждестранни граждани, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на регионалната прокуратура,,без да уточнява националността им.