Близо 1000 души бяха арестувани, след като стотици хиляди хора излязоха на протест в цяла Франция в събота. В края на деня, започнал с предимно мирни демонстрации, в редица градове избухнаха сблъсъци, съобщиха властите.
Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите в няколко града, включително Париж. В Марсилия бяха подпалени барикади, а в Бордо демонстранти откъсваха дъски от фасадата на сграда, за да препречат улица.
Засега властите успяват да предотвратят безредици и грабежи в мащабите, наблюдавани през предходния уикенд, когато Франция стана свидетел на едни от най-сериозните прояви на насилие през последните години.
Според френското Министерство на вътрешните работи около 410 000 души са участвали в демонстрациите в събота, докато синдикатите оценяват броя им на приблизително 800 000.
Almost 1,000 arrested as clashes follow another day of mass protests across France - Officials have so far managed to avoid a repeat of last weekend's rioting and looting as hundreds of thousands took part in demonstrations. Via @BBC: https://t.co/R597MnCkmx— 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) October 24, 2026
Около 70 000 полицаи бяха разположени в страната, а в няколко града бяха въведени ограничения с цел да се предотврати прерастването на протестите срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата в мащабни безредици. При предишните демонстрации органите на реда бяха изправени пред многочислени тълпи, стотици търговски обекти бяха разграбени, а сгради — подпалени.
По-рано през седмицата президентът Еманюел Макрон обяви, че ще бъдат разрешавани само демонстрации, организирани от признати синдикати. През последните дни стотици души бяха осъдени на лишаване от свобода за вандализъм, палежи и грабежи след ускорени съдебни производства.
🇫🇷 Clashes broke out in Paris and several other French cities after largely peaceful cost-of-living marches; the interior minister reported nearly 1,000 arrests but said the marches went well overall, with far less damage than a week earlier. About 110,000 people marched in Paris, according to police (organizers said 250,000), before clashes erupted as the crowd dispersed; police used tear gas and water cannon. Paris prosecutors said 64 people were arrested, six of them minors, mostly for weapons or planning violence. Nationwide, the Interior Ministry counted 410,000 marchers (the CGT union said 800,000). Interior Minister Laurent Nuñez said nearly 1,000 people had been arrested, versus about 385 at the same point last Saturday, and that looting attempts in Marseille were stopped. In Lyon, 22 people were injured, 18 of them police officers. About 400 black bloc activists attacked police in Grenoble, and in Nice 11 people were arrested after far-right extremists fought with demonstrators. In Orléans, thousands marched against the National Rally party's congress without reported clashes. Property damage was much lower than on Oct. 17, when about 3,000 shops were damaged or looted, but arrests were far higher. Final figures were still being compiled. Sources: AFP, CBS News, France 24, franceinfo, Euronews— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 24, 2026
Сблъсъци в Париж и други френски градове
В Париж сблъсъци между демонстранти и полицията за борба с безредиците избухнаха в края на мирно шествие от района на „Порт д'Итали“ към „Порт дьо Венсен“. В операцията участваше и елитно полицейско звено, което обикновено се занимава с борбата срещу организираната престъпност и тероризма.
Някои демонстранти издигнаха импровизирани барикади и замеряха полицаите с различни предмети. Междувременно служители на реда използваха палки срещу групи маскирани младежи, които чупеха прозорците на автокъща.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че „няколко хиляди радикални активисти са се събрали в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредиците“, съобщи агенция Франс прес (AFP).
В южния пристанищен град Марсилия бяха подпалени контейнери за отпадъци и метални листове, използвани за блокиране на улици. Автомобил на полицията беше заснет да преминава през горяща барикада във втория по големина град във Франция.
В Бордо протестиращи, облечени в тъмни дрехи и с маски на лицата, откъсваха дъски от сграда, за да изградят улична барикада.
В Лион полицията използва гранати със сълзотворен газ, за да разпръсне събралата се тълпа в район, обявен за забранен за демонстрации от местните власти.
„Бяхме около 150 души, предимно ученици и студенти. След това сълзотворният газ беше използван почти веднага. Едва можеше да се види нещо на улицата“, разказа един от протестиращите в третия по големина град във Франция.
В късните часове на деня Нунес съобщи, че броят на арестуваните е достигнал близо 1000 души, като предупреди, че той може да продължи да нараства.
Министърът добави, че двама души са били сериозно ранени — единият в югозападния град Тулуза, а другият в Клермон-Феран, в централната част на страната.
UPDATE | 🇫🇷 France's second major weekend of nationwide protests drew around 410,000 people according to the Interior Ministry, down from 550,000 on October 17. The CGT union estimates nearly 800,000 participated. Around 110,000 marched in Paris, where clashes broke out near Porte de Vincennes as the demonstration ended. Smaller confrontations were also reported in Lyon, Grenoble, Marseille, Nantes and other cities. France deployed around 70,000 police and gendarmes nationwide, with the interior minister reporting nearly 1,000 detentions. The protests were generally less violent than last weekend.— GeoInsider (@InsiderGeo) October 24, 2026
„Наистина сме разочаровани“
По-рано през деня участничка в мирния протест в Париж, представила се като Зели, заяви пред Би Би Си, че хората са излезли на улицата, защото са „наистина разочаровани“ и „страдат много“ след идването на Макрон на власт.
„Те ни карат да мълчим. Вземат парите ни, облагат ни с високи данъци и не можем да кажем нищо. Днес сме на улицата, защото твърде дълго търпяхме. Прекалено много се натрупа“, каза 26-годишната жена.
Двама маскирани тийнейджъри, участвали в демонстрацията и пожелали да останат анонимни, също заявиха, че младото поколение се чувства отчаяно и изоставено от правителството.
„Мисля, че грабежите наистина не са нещо хубаво“, каза единият от тях, коментирайки безредиците от предходната събота. „Но това се дължи на бедността и полицейското насилие.“
Той добави, че протестите ще приключат, „когато получим отговор на исканията си. Наистина искаме промяна във Франция“.
Междувременно около 13 000 души се включиха в митинг срещу крайнодясната партия „Национален сбор“ в централния северен град Орлеан. Демонстрацията премина мирно.
Протести и в други европейски държави
Масови демонстрации, предизвикани от сходни социални и икономически проблеми, се проведоха в няколко други европейски града в събота.
В Барселона бяха арестувани над 100 души, след като студентски протест прерасна в прояви на насилие, определени от местните власти като „необосновани“.
В албанската столица Тирана полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиправителствени демонстранти. Сблъсъци бяха съобщени и в белгийската столица Брюксел.
В Милано, в Северна Италия, мащабна операция за сигурност с участието на стотици военнослужещи и полицаи предотврати събирането на протестиращи в града. Мнозина се опасяваха от повторение на насилието от предходната седмица, когато бяха подпалвани пожари, чупени витрини и разграбвани магазини.
Над 2500 арестувани през предходния уикенд
Около 550 000 души участваха в демонстрациите през предходния уикенд срещу поскъпването на горивата и нарастващите разходи за живот. Недоволството се засили след седмици на студентски протести.
Последвалите безредици доведоха до над 2500 ареста. Макар шествията първоначално да протекоха предимно мирно, впоследствие те бяха помрачени от насилие, грабежи и разрушения. Според съобщенията повече от 2000 магазина и други търговски обекти в цяла Франция са били засегнати пряко.
Щетите се оценяват на „стотици милиони евро“, съобщиха от Френската търговско-промишлена камара (CCI).
По информация на Франс прес един от демонстрантите е загубил ръката си вследствие на взрив на граната, използвана от полицията за овладяване на тълпата. Около 1000 полицаи също са били ранени.
Впоследствие френските власти обявиха, че се налага въвеждането на нощен полицейски час в Париж и други градове.
Продължаващите протести се провеждат шест месеца преди президентските избори във Франция. Водещи политически претенденти отправят критики към Макрон и неговите министри заради начина, по който правителството се справя с общественото недоволство.