Докато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обикаля страната, подкрепяйки републиканските кандидати за изборите следващия месец, ураганът „Ванс“ достигна тихоокеанското крайбрежие на Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Бурята, наречена „Ванс“, която вчера прерасна в ураган, всъщност не е кръстена на вицепрезидента – въпреки вълната от коментари в социалните мрежи, които правят връзка между двамата.

Името „Ванс“ просто се е паднало следващо в списъка с имена за бури в Тихия океан, изготвен от Световната метеорологична организация (СМО). То следва името „Труди“ – буря, която миналата седмица също достигна силата на ураган край бреговете на Мексико.

Имената на бурите се определят съгласно процедури, установени от СМО, а списъците се използват повторно на всеки шест години. За регионите на Северния Атлантик и източната част на Северния Тих океан списъците са подредени по азбучен ред, като мъжките и женските имена се редуват.

Представители на офиса на вицепрезидента, СМО и Националния център за ураганите в САЩ не отговориха незабавно на запитванията по имейл в петък.

Потребители в социалните мрежи се шегуваха с факта, че ураганът и вицепрезидентът носят едно и също име. В много от публикациите бяха споделени снимки, на които лицето на вицепрезидента е поставено в „окото“ на бурята.

Ако тази година в източната част на Северния Тих океан се образуват още бури, те ще носят имената „Уини“, „Ксавие“, „Йоланда“ и „Зийк“. Следващата възможност за поява на буря с името „Ванс“ ще бъде през 2032 г.

Ако дадена буря се окаже особено опустошителна – било то поради големия брой жертви или нанесените щети – името ѝ може да бъде извадено от списъците и заменено с ново.