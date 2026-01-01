Тримата мъже, задържани на автомагистрала „Тракия“ по подозрение за убийството на бизнесмена Слави Бинев, бяха отведени в сградата на СДВР. Те бяха въведени в сградата от страничен вход, а не през официалния, предаде NOVA.

Тримата прекараха часове на автомагистралата след задържането им по-рано през деня. Никой от тях не коментира случая. Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта.

Камера засне тримата задържани за убийството на Слави Бинев в „Павлово“ (ВИДЕО)

По-рано беше съобщено, че при преследването едно от оръжията е било изхвърлено, а друго е открито в чанта в автомобила, с който са пътували заподозрените. Очаква се разследващите да изяснят обстоятелствата около престъплението, както и какви обвинения ще бъдат повдигнати на задържаните.

Бизнесменът Слави Бинев беше застрелян в събота сутрин в дома си в столичния квартал „Павлово“.