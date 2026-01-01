Движението на влаковете през Централна гара София е възстановено в 17:35 ч., след като е подадено напрежение в контактната мрежа, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Движението беше преустановено от 11:55 ч. заради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на „Пътнически превози“. Вследствие на повредата нямаше напрежение в контактната мрежа.

БДЖ въвежда временни промени в разписанието на влаковете в района на София

Заради инцидента беше въведена временна организация на влаковото движение. Бяха отменени крайградските пътнически влакове № 50283 и № 50280 по направлението София – Перник – София, както и № 10221 и № 10224 по направлението София – Костенец – София.

От пресцентъра на НКЖИ допълват, че за осигуряване на движението са били ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които влаковите композиции са придвижвани до съседни гари.