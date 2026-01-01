Андрей Гюров упражни правото си на глас малко след 10:00 ч. в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Благоевград.

Той гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент на България.

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"Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото. И това е един избор между две посоки и той се случва днес". Това каза след като упражни правото си на глас. Заедно с него бяха синовете и съпругата му.

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Той призова хората да излязат, да заведат роднините си, съседите си да гласуват.

"Гласувайте за България, която заслужаваме да имаме", заяви той.

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Гюров определи предизборната кампания като открита, честна и с получена много надежда от хората за предстоящото. "Гледаме с увереност към следващата седмица", посочи той. 7

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