Андрей Гюров упражни правото си на глас малко след 10:00 ч. в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Благоевград.

Той гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент на България.

Андрей Гюров
БГНЕС

"Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото. И това е един избор между две посоки и той се случва днес". Това каза след като упражни правото си на глас. Заедно с него бяха синовете и съпругата му.

Андрей Гюров със семейството си
БТА

Андрей Гюров
БГНЕС

Той призова хората да излязат, да заведат роднините си, съседите си да гласуват.

"Гласувайте за България, която заслужаваме да имаме", заяви той.

Посланията на изборите: За какъв президент гласуваха политици и партийни лидери

Гюров определи предизборната кампания като открита, честна и с получена много надежда от хората за предстоящото. "Гледаме с увереност към следващата седмица", посочи той.  7

Андрей Гюров
БГНЕС

Андрей Гюров
БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

България