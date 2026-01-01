Трагичен инцидент с фатален край е станал в гората над село Горно Дряново, в община Гърмен. По време на лов мъж е бил прострелян по погрешка и е издъхнал на място, предаде БНТ.

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По неофициална информация ловецът е от местната ловна дружинка. Обяснил, че е объркал гъбаря с диво животно.

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От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград казаха, че е образувано следствено дело по случая. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.