Налице са всички условия за приключване на гласуването и за започване на дейността на избирателните секции за отчитане на резултатите в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“, може да се проследи публичното видеонаблюдение в реално време във всяка избирателна секция. В него са публикувани номерата на избирателните секции, както и електронните адреси за достъп до излъчването от всяка от тях. Едновременно с видеонаблюдението се извършва и видеозаснемане, като по този начин се осигурява публичен достъп в реално време до картина и звук от действията по преброяването на гласовете и съставянето на протокола. Те ще приключат с опаковането и запечатването на изборните книжа и материали от всяка една секционна избирателна комисия.

При преброяването могат да присъстват кандидатите, регистрираните наблюдатели и застъпници и акредитираните представители на средствата за масово осведомяване.

При техническо прекъсване на излъчването в реално време преброяването продължава, ако локалното видеозаснемане не е преустановено. При прекъсване на локалното видеозаснемане преброяването се преустановява до възстановяването му, но не повече от 30 минути.

Незабавно след подписване на протокола от членовете на избирателната секция, но не по-късно от 21.00 ч., председателят на всяка избирателна секция изпраща на избирателната комисия по специално създаден електронен адрес сканирано копие на протокола, подписано от него с квалифициран електронен подпис. Член на избирателната комисия незабавно ще уведомява по телефон член на избирателната секция за полученото сканирано копие на протокола. Въз основа на получените данни избирателната комисия ще установи изборните резултати.

До 23.00 ч. председателят на избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните кандидати, а решението на избирателната комисия ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.