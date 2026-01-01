Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите бяха изслушани днес. Сред основните теми в концепциите им бяха защитата на независимостта на магистратите, прозрачните кадрови процедури, обективното атестиране, условията на труд и възстановяването на общественото доверие в прокуратурата.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.

Иванка Которова-Духлакова, прокурор в отдел „Международен“ във Върховната касационна прокуратура, заяви, че иска да допринесе за реформата на съдебната власт с професионалния си опит. Сред приоритетите ѝ са независимостта на съдебната система, прозрачната кадрова политика, ускоряването на правосъдието и дигитализацията на прокуратурата. Тя настоява и за реформа на съдебната експертиза, промени в наказателното законодателство и по-ефективна дисциплинарна практика.

Иван Тасков, прокурор в Софийската градска прокуратура, подчерта необходимостта от проверки при всеки сигнал за намеса в независимостта на магистрат. Той настоя за по-ясни критерии при конкурсите и определи дисциплинарните производства като инструмент, който често се използва за репресия срещу магистрати. Според него финансовата обезпеченост на ВСС е важна гаранция за независимостта му.

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Ивайло Илиев, прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил, постави акцент върху справедливата кадрова политика, основана на професионалните и нравствените качества, резултатите и почтеността на магистратите. Той призова прокуратурата да се модернизира технологично, особено в борбата с киберпрестъпността и финансовите престъпления, и да бъде по-открита към обществото, като отчита прозрачно резултатите от работата си.

Ивайло Ангелов, прокурор в Апелативната прокуратура в София, посочи, че 25-годишният му професионален опит го мотивира да работи за подобряване на условията в системата. Той предлага ежегодни конкурси за повишаване и преместване, по-обективно атестиране и прозрачни правила за командироване. Сред приоритетите му са още справедливото заплащане, отчитането на натовареността и по-гъвкавата организация на труда.

Добринка Калчева, прокурор в Апелативната прокуратура в Пловдив, заяви, че кандидатурата ѝ е насочена към защитата на вътрешната независимост на прокурорите и възстановяването на общественото доверие. Тя подчерта, че зад кандидатурата ѝ не стоят неформални кръгове на влияние. Калчева настоява за прозрачни кадрови решения, ефективен контрол при конфликт на интереси, защита на магистратите, сигнализиращи за натиск, и по-високи стандарти при избора на административни ръководители.

Димитър Лещаков, прокурор в Апелативната прокуратура във Велико Търново, изтъкна дългогодишния си опит на различни нива в прокуратурата. Според него ВСС трябва активно да защитава независимостта на съдебната власт, да поддържа конструктивен диалог с останалите власти и да участва по-активно в обсъждането на законодателни промени. Той постави акцент и върху публичната отчетност и подобряването на комуникацията с обществото.

Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, определи като основни приоритети обективното атестиране, ускоряването на конкурсите и ограничаването на командироването до извънредни случаи. Тя предлага конкурсите за повишаване и преместване да се провеждат ежегодно и по апелативни райони. Петрова настоява също за ясни правила при избора на административни ръководители и за гаранции срещу натиск и реваншизъм спрямо магистратите.

БТА

БТА

Дарин Христов, прокурор в Окръжната прокуратура в Бургас, подчерта значението на постоянната връзка между избраните членове на ВСС и професионалната общност. Той определи достойното възнаграждение като гаранция за независимостта на магистратите и обърна внимание на натовареността в районните и окръжните прокуратури. Според него атестирането трябва да отчита не само количеството, но и качеството на работата, сложността на делата и устойчивостта на прокурорските актове.

Даниела Попова, административен ръководител на Апелативната прокуратура в София, предложи стратегически подход, основан на три направления: представителство на прокурорите и следователите, защита на независимостта пред останалите власти и възстановяване на общественото доверие. Тя настоя за регулярни срещи с магистратите, прозрачност при кадровите решения и високи стандарти за професионална етика.

Виктор Малинов оглави Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС

Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас, заяви, че ще работи за защита на съдебната власт от неправомерна външна намеса. Той подчерта необходимостта всеки магистрат да може да взема решенията си свободно, въз основа на закона и доказателствата, и се обяви срещу опити за корупционно, административно или психологическо въздействие върху работата му.

Владимир Николов, прокурор в Окръжната прокуратура в Плевен, постави акцент върху предвидимата кадрова политика, прозрачните процедури и стратегическото управление на съдебната система. Според него кадровите решения, развитието на човешкия потенциал, управлението на ресурсите и дигитализацията трябва да бъдат част от обща дългосрочна политика, насочена към укрепване на общественото доверие.

Атанас Илиев, заместник-административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян, заяви, че ще работи за възстановяване на нормалността в прокуратурата и за последователна защита на независимостта чрез кадровите решения, бюджетната политика и дисциплинарната практика на ВСС. Той определи диалога с обществото и останалите власти като сериозно предизвикателство и подчерта значението на прозрачния и професионален избор на главен прокурор.