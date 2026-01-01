Четвъртфиналите на вълнуващата отборна надпревара LactoFlor - Битка на звездите започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. В битка за надмощие и място на полуфиналите ще излязат бронзовата медалистка от сезон две - Ваня Запрянова и победителят от Sesame: Турнири на волята Светлин Митев. В своя дебютен сблъсък като отбор двамата надделяха над бронзовия медалист от шести сезон Георги Гешев и финалистката от сезон седем - Николета Кръстева.

Срещу тях на Арената ще излезе тандемът на финалиста от седми сезон Николай Начев-Дино и световната шампионка по калистеника Цвети Станева. По пътя си до втория етап на турнира те съумяха да победят сочените за фаворити Симона Ръждавичка и Калоян Цветанов.

Част от съревнованието ще стане и Марио след впечатляващата си победа в елиминационния дуел срещу бившия капитан на Канарите Йордан вчера. Правилно предположение за победител ще му донесе възможност да продължи да се бори за сърцето на Юлия. Грешна преценка обаче може да сложи непреодолима дистанция помежду им.

Ще продължи ли победният ход на Ваня и Светлин или Дино и Цвети ще поднесат поредна изненада в LactoFlor - Битка на звездите? Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.