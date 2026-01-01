Бурята "Остин" - първата за есенния сезон - връхлетя днес северозападната част на Франция и достигна района на Париж, като 23 департамента обявиха оранжев код за опасно силен вятър, а над 288 000 домакинства останаха тази сутрин без електричество, предаде Франс прес.
До обяд не беше съобщено за пострадали, но силните ветрове събориха много дървета, като нарушиха пътното движение и движението на влаковете.
🌧️ Tempête Austen : 23 départements toujours en alerte, 300.000 foyers privés d'électricité ⏩ Les dernières infos : https://t.co/e1lHg1uAYS— Sud Radio (@SudRadio) October 23, 2026
През изминалата нощ скоростта на вятъра на полуостров Бретан и в департамент Манш достигна 120 до 140 км/ч.
Storm Austen knocks out power to almost 300,000 French homes https://t.co/JGZEISSRg8 via @joewertz @nayrazz https://t.co/ghP2SMZOHE— Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 23, 2026
Според френската метеорологична агенция департаментът в Нормандия е пряко изложен на стихията, като "скоростта на бурните ветрове ще достигне 120 км/ч на сушата и 130-140 км/ч по крайбрежието". Очаква се късно следобед днес ветровете да отслабнат.
Storm Austen knocks out power to almost 300,000 French homes https://t.co/JGZEISSjqA via @joewertz @nayrazz https://t.co/wEuTjt9SjC— Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 23, 2026
В тази връзка префектурата на департамента Манш издаде заповед, забраняваща пътуванията близо до крайбрежието и ограничаваща достъпа до плажовете.
Силните ветрове на бурята "Остин" причиниха и прекъсване на електроснабдяването, като в Бретан 148 500 домакинства останаха без ток.
Всички полети на авиокомпания "Трансавия" на летището в западния град Нант бяха отменени тази сутрин. Останалите авиокомпании не бяха засегнати.