Ефектът „бъчва“ при батериите е един от ключовите фактори, които влияят върху капацитета, ефективността и дълготрайността на съвременните презареждаеми батерии. Казано най-просто, той означава, че една система за съхранение на енергия, като многоклетъчна батерия, е толкова мощна, колкото е най-слабият ѝ компонент – подобно на бъчва от дъски с различен размер, където водата започва да се излива, щом се издигне над най-късата дъска.

Всяка клетка на батерията съдържа два електрода – положително зареден катод и отрицателно зареден анод, разделени от химически материал, наречен електролит. Многоклетъчните батерии се изграждат чрез подреждане на редуващи се електроди със сепаратори между тях. При едноклетъчните батерии загубата на капацитет възниква поради дългосрочни химически промени, причинени от взаимодействието между електролита и електродите, а външни фактори като високата температура могат да ускорят разграждането.

При многоклетъчните батерии най-слабият компонент определя общия капацитет – всички клетки спират да се зареждат, когато една достигне максимума си, дори ако други клетки могат да задържат много повече. Поради това инженерите работят за подобряване на системите за управление на батериите (BMS).

BMS следи напрежението, тока и температурата на батерията, за да прецени здравето ѝ и да предотврати презареждане и прегряване. В телефона ви BMS предпазва от твърде голям ток, презареждане, свръхразреждане и прегряване, а при многоклетъчните батерии – като тези в лаптопите или в автомобилите Tesla, една от основните му функции е балансирането на клетките.

Пасивното балансиране изгаря излишната енергия, когато напрежението на клетката достигне определена точка – евтин, но разхитителен метод. По-ефективно е активното балансиране, което премества допълнителна енергия от клетки с повече заряд към такива с по-малко, но сложността и цената го правят по-трудно за прилагане. Изследователите търсят и други методи за смекчаване или пълно премахване на ефекта „бъчва“, като едно възможно решение е разработването на по-ефективни електроди, които могат да изравнят разпределението и транспорта на йони.