Общо 27 души са арестувани по подозрения за трафик на хора, а 248 жертви и потенциални жертви са идентифицирани при мащабна международна операция срещу трудовата експлоатация. В акцията, обхванала 34 държави, са участвали и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от службата.

Операцията е проведена в периода 14–20 септември 2026 г. под ръководството на Швеция, в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа срещу криминални заплахи (EMPACT), с участието на Европол и Европейската служба по труда (ELA).

В международните действия са се включили представители на полицията, граничните служби, инспекциите по труда, социалноосигурителните и данъчните органи.

Основната цел е била противодействие на трудовата експлоатация в рискови сектори като земеделието, строителството, хотелиерството, салоните за красота и масажните салони. В хода на проверките са установени и случаи на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, принудителна просия и домашен труд.

27 ареста и над 137 000 проверки

По време на операцията са арестувани 27 заподозрени за трафик на хора, като 74% от тях са мъже. Сред задържаните има граждани на Унгария, Виетнам, Черна гора и Нидерландия.

Допълнително са задържани 86 души по подозрения за свързани престъпления, сред които нарушения, свързани с незаконна заетост и проституция.

В рамките на международната акция са идентифицирани 248 жертви и потенциални жертви на трафик на хора, като 73% от тях са мъже. Те са предимно граждани на Виетнам, Китай, Индия и Филипините.

Образувани са 182 нови разследвания за трафик на хора. В действията са участвали общо 16 031 служители, а извършените проверки на лица, обекти, места, превозни средства и документи достигат 137 810.

Сред жертвите има и непълнолетни

Резултатите от операцията разкриват и основните тенденции при трудовата експлоатация в Европа.

Според данните мъжете представляват 73% от идентифицираните жертви и потенциални жертви. Най-често те са експлоатирани в строителството (28%), хотелиерството (21%) и селското стопанство (8%).

При жените случаите на експлоатация са установявани предимно в салони за красота и масажни салони.

Особено тревожни са данните за непълнолетните, които представляват 5% от идентифицираните жертви и потенциални жертви. Установени са случаи на експлоатация на деца за принудителна просия, строителни дейности и сексуални цели.

От ГДБОП посочват, че участието на българските служители е част от международните усилия за противодействие на трафика на хора и експлоатационните практики в Европа.