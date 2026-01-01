Четирима мъже са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу организирана престъпна група, заподозряна в контрабанда на стоки от Турция и последващата им продажба в България с цел избягване на данъчни задължения. Това съобщиха от Главната дирекция за борба с организираната престъпност.

Акцията е проведена на 20 октомври 2026 г.

ГДБОП

По данни на разследващите групата е внасяла парфюми и облекла, представляващи имитации на известни търговски марки. Стоките са били предлагани чрез собствен интернет сайт, а доставките до клиентите са извършвани посредством куриерска фирма.

На сайта продуктите били рекламирани със снимки на оригинални артикули, но на значително по-ниски цени. Според ГДБОП по този начин потребителите са били въвеждани в заблуждение относно произхода и качеството на предлаганите стоки.

ГДБОП

Над 1 милион евро приходи за две години

В хода на разследването е установено, че за период от две години чрез онлайн поръчките са реализирани приходи в размер на над 1 милион евро.

При операцията са задържани четирима мъже на възраст между 32 и 49 години, които нямат предишни криминални регистрации. Впоследствие трима от тях са привлечени като обвиняеми с постановление на наблюдаващия прокурор.

Разследващите са установили и предполагаемото разпределение на дейностите между участниците в групата. Според събраните данни те са отговаряли за организирането на вноса от Турция, обработването на клиентските заявки, подготовката и доставянето на пратките до спедиторската фирма, както и за поддръжката на интернет магазина.

ГДБОП

Иззети са близо 5000 артикула

В рамките на специализираната операция са проверени шест адреса, сред които складови бази, офиси и частни имоти.

Полицейските служители са иззели 223 кашона с парфюми, 110 чувала с имитации на маркови облекла и над 10 000 евро в брой. Общият брой на откритите артикули е близо 5000.

По случая е започнато разследване, което се провежда под надзора на Софийската градска прокуратура.

Работата по установяване на всички обстоятелства около дейността на групата продължава.