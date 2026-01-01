Две досъдебни производства, две бързи производства и четири проверки са образувани днес в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност. Това съобщиха от МВР.

В хода на акцията от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Разград са извършени процесуално-следствени действия в търговски обекти в град Разград. При претърсванията са открити и иззети близо 3000 артикула, обозначени с търговски марки, разпространявани неправомерно, без съгласието на притежателя на изключителното право. Конфискуваните стоки – кожени колани, „маркови“ очила, портфейли, ключодържатели, имитират „BMW“, „Calvin Klein“, „Polo“, „Аrmani“, „Nike“ и други. Водят се разследвания за престъпления по чл.172 Б, ал.1 от НК.

МВР

В хода на полицейската операция за противодействие на престъпления е задържан 21-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Самуил. При проверка у него са открити наркотици /канабис/, опаковани в найлонова чанта. Образувано е бързо производство по чл.354 А, ал.3, т.1 от НК.

В хода на акцията за противодействие на битовата престъпност са установени незаконно добити дърва на два адреса в исперихското село Китанчево и един в село Подайва. Конфискувани са над 10 кубика „акация“, „ясен“ и „цер“ без контролна горска марка и документи за произход. Започнати са проверки по чл.235, ал.1 от НК.

Товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“ е спрян около 8.30 часа на 16 октомври в село Желязковец. В хода на контролните действия е установено, че 30-годишният водач е поставил регистрационни табели, издадени за друго МПС.

На изградените КПП-та съвместно с екипи на Жандармерията са проверени 340 превозни средства и 412 лица. Профилактираните лица от активния криминален контингент са 22.