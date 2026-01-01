Старши треньорът на германския шампион Байерн (Мюнхен) Венсан Компани е колабирал на тренировъчната база на клуба, след което е бил откаран в болница със спатителния хеликоптер „Христофорус 1“, съобщи вестник „Билд“.

Според популярното издание, 40-годишният бивш защитник след като е завършил тренировката на първия отбор, белгиецът е искал да гледа тренировката на отбора до 23 години и е припаднал край терена. В 15:54 часа днес спасителният хеликоптер „Христофорус 1“ (CHX1) е изпратен на улица „Зебенерщрасе“, след което е транспортирал наставника на Байерн Мюнхен в болницата в Харлахинг.

Компани се беше заразил с тежък вирус миналата седмица. По време на победата с 6:1 срещу Лайпциг миналата събота, Компани говори пред отбора си, но трябваше да полежи за кратко на дивана в треньорската стая на „Алианц Арена“ както на полувремето, така и след победата.

След това е опитал се е да се лекува максимално активно, но и да не пропуска тренировките. Вирусът обаче явно е бил от КОВИД-групата, защото той се е задъхвал, когато се е изкачвал по стълби.

Тренировката преди мача с Арсенал (2:2), който се игра в сряда, беше водена от помощника му Аарън Данкс. Но се яви на пресконференцията след тази среща и каза: „Като треньор винаги искаш да правиш всичко и да постигаш всичко. Миналата седмица се заразих с доста гаден вирус и, разбира се, не послушах тялото си, а после в един момент то каза: Спри сега!“

Явно обаче тялото му е не е издържало и днес той е колабирал след заниманието.

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще бъде подложен на обстойни прегледи и ще остане под медицинско наблюдение в болница, обявиха от германския футболен шампион.

Неговите колеги в треньорския щаб ще водят отбора в тренировките и мачовете в близко бъдеще.

"Здравето на Венсан Компани е наш основен приоритет", каза спортният директор на Байерн Макс Еберл.

"Ще направим всичко възможно, за да осигурим бързото му възстановяване. Той ще получи всички необходими медицински грижи и подкрепа, както и цялото време, от което се нуждае. Неговите отговорности ще бъдат поети от треньорския щаб, на когото имаме пълно доверие. Всички в Байерн му желаят бързо възстановяване", добави той.