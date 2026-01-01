Русия и Украйна си размениха по 270 души в рамките на поредната размяна на пленници, осъществена след преговори с американски представители по-рано тази седмица, съобщи Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в социалната мрежа Екс, че сред завърналите се в Украйна има девет цивилни. По думите му повечето от освободените украински военнослужещи са били в руски плен от 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

"Помним всички до един и продължаваме да издирваме всеки от тях", заяви Зеленски.

Сред освободените са и петима украински военнопленници, за които властите досега са смятали, че са загинали при експлозия в затвора в Оленовка, в контролираната от Русия част на Източна Украйна. При взрива загинаха десетки украински военнопленници. Киев обвини Москва, че е извършила военно престъпление, като е нанесла удар по затвора. Русия от своя страна заяви, че украинските сили са обстрелвали съоръжението.

Руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че освободените руски военнослужещи се намират в Беларус, откъдето ще бъдат транспортирани до Русия, след като получат необходимата медицинска и психологическа помощ.

От началото на пълномащабната война двете страни са си разменили хиляди пленници. Размените остават една от малкото области, в които Москва и Киев продължават да поддържат контакти, макар и с прекъсвания, въпреки продължаващите военни действия.

Предишната мащабна размяна се състоя на 19 август, когато от руски плен бяха освободени 103-ма украинци. По-късно същия месец в Украйна се завърнаха още десет души.