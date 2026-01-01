Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца, каза външният министър на България Велислава Петрова, която посети Висшето военноморско училище заедно с министъра за Европа и външните работи на Френската република Жан-Ноел Баро.

Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, допълни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящите управляващи по темата е договорено партньорство с Румъния на равни условия, с фокус върху хибридните и киберзаплахите, както и опазването на околната среда.

Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит, допълни Петрова. По думите ѝ трябва да се разшири инфраструктурно базата и да се намери начинът, по който ще се ползва цялата информация, която ще се събира.

ВВМУ ще играе ключова роля, те са партньорите, с които ще работим на местно ниво, каза още министърът и изтъкна, че много важна е и подкрепата на Франция, както и на европейско ниво, за адекватното финансиране на тази инициатива.