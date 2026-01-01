Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" по bTV.

По-рано той заяви готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.

Пред Dariknews.bg лейтенант Веселин Нинов от отдел "Връзки с обществеността" на Националната служба за охрана каза, че не може да потвърди, че е депозирана оставката на генерал-майор Емил Тонев, защото не е разговарял с него. Той каза, че след като информацията идва от президента на България значи е достоверна.

Припомняме, че началникът на Националната служба за охрана (НСО) се назначава от президента на България с указ, след съгласуване с Министерския съвет.

Оставката му идва след инцидент, станал на 22 октомври със служител на НСО и журналистката Соня Колтуклиева.

Йотова посочи, че тази сутрин е говорила с Тонев за грешките и пропуските на НСО. Не бях доволна от това, което чух, защото охраната на председателя на Народното събрание не е била, както трябва и има пропуски. Имаше и паднал на земята човек и някой трябваше да ѝ подаде ръка, каза президентът.

Тя обясни, че когато има депозирана оставка, следват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде началникът на НСО евентуално освободен.

Трябва реформа в службата и това трябва да тръгне от законодателството, защото там са заложени много от проблемите, смята Йотова.

Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев

По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на Тонев. "В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година. Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в пресинформацията.

Междувременно стана ясно, че офицерът от Националната служба за охрана, свързан с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София е привлечен като обвиняем за средна телесна повреда и задържан за 72 часа.