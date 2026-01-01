Вълна от политически реакции предизвика случаят, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) избута журналистката Соня Колтуклиева при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България“ и беше заснет на видео, разпространено в социалните мрежи.

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След случилото се Колтуклиева е потърсила медицинска помощ, а НСО е уведомила Военната прокуратура. Политици от различни формации осъдиха действията на охранителя и поискаха да бъде потърсена отговорност. Сред реакциите има призиви за оставките на председателя на парламента Михаела Доцова, президента Илияна Йотова и ръководителя на НСО Емил Тонев.

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Илияна Йотова осъди действията на служителя на НСО

Президентът Илияна Йотова определи реакцията на служителя на НСО като недопустима и прекомерна.

„Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си“, написа тя.

Йотова очаква в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

Държавният глава призова за отговорност и сдържаност в условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени, както и за стриктно спазване на законите.

Политици поискаха оставката на Михаела Доцова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира остро. В кратка публикация той написа: „Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!“

Нужни са две оставки - на началника на НСО и на председателя на парламента, заявяват в позиция от „Демократична България“

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Днес са нужни две оставки – на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това се казва в позиция на „Демократична България“, разпространена от пресцентъра на коалицията по повод вчерашния инцидент със служител на НСО и журналистката Соня Колтуклиева.

НСО ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева, съобщиха снощи от службата.

„Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализмът не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Те са основание да освободиш поста“, смятат от ДБ.

„Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна“, призовават от коалицията.

„Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш. Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция – израз на арогантност и самозабравяне“, се казва в прессъобщението.

Според ДБ сериозна отговорност носи Илияна Йотова. „Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения“, посочват от формацията.

„Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес. А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста“, заявяват от ДБ.

Според формацията високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното – колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине - тръгваш си, се подчертава в позицията.

„Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си“, настояват от ДБ.

Атанас Атанасов поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова заради случилото се и реакцията ѝ след инцидента.

„Оставка на Доцова поради недопустимо посегателство и нанесена телесна повреда на журналист пред очите ѝ, при пълна липса на каквато и да е човешка реакция от нейна страна“, написа той.

По думите му подобно бездушие и нехуманно отношение са несъвместими с поста на председател на парламента.

От ДПС също призоваха за оставки. В позиция, публикувана от пресцентъра на партията, лидерът Делян Пеевски настоя Румен Радев незабавно да свали Михаела Доцова от поста, а Илияна Йотова да освободи ръководителя на НСО Емил Тонев.

„Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта – служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие“, се посочва в позицията.

Според Пеевски случилото се показва отношението на управляващите към журналистите. Той определи поведението на Доцова като несъвместимо с поста ѝ и призова Йотова да освободи Емил Тонев от ръководството на НСО.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи случилото се като „пълно самозабравяне“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също осъди действията на охранителя и поиска оставката на президента Илияна Йотова.

„Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави! Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме!“, написа Костадинов.

Той определи поведението на служителя като абсолютно неоправдано и нечовешко и настоя Йотова да поеме отговорност. Костадинов поиска и обяснение от Михаела Доцова за поведението ѝ след инцидента.

„Време е „Прогресивна България“ да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в „Агресивна България“, написа още той.

Депутатът Елисавета Белобрадова също разкритикува действията на охраната и факта, че Михаела Доцова не е слязла от автомобила, за да провери състоянието на падналата журналистка.

Белобрадова посочи, че самата тя е имала конфликти със Соня Колтуклиева, но определи случилото се като скандално и неприемливо.

„Ако ти не си готов да работиш със Соня Колтуклиева в живота си, стани нещо друго. Иди да спасяваш делфини или да рисуваш картини“, написа тя.

Белобрадова обърна внимание и на липсата на реакция от страна на председателя на парламента, след като журналистката е паднала на земята.

Ивайло Мирчев също осъди действията на НСО и заяви, че несъгласието с даден журналист не оправдава употребата на сила.

„Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила“, написа той.

Мирчев призова Илияна Йотова незабавно да изиска обяснения от службата и да потърси отговорност.

„Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!“, заяви той.

СБЖ настоява за защита на журналистите и спазване на закона

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) също излезе с позиция по случая. Организацията определи инцидента като възмутителен и подчерта, че правата и сигурността на журналистите, както и журналистическият труд, трябва да бъдат зачитани и защитени.

В същото време от СБЖ отбелязаха, че според информацията за случая Колтуклиева е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова в опит да я интервюира, с което е нарушила правилата за сигурност.

„Неприемливо е, че двете коли от кортежа си тръгват веднага, без никой от потеглилите с тях да помогне на падналата жена, която по-късно е потърсила болнична помощ“, посочват от организацията.

От СБЖ припомнят, че още преди десет години са внесли в Народното събрание предложения за законодателни промени в защита на журналистическите права, журналистическия труд и свободата на словото. Според съюза тези предложения така и не са били разгледани от последвалите парламенти.

В позицията се подчертава, че защитата на журналистите трябва да върви заедно със спазването на законите и професионалните и етичните норми.

От СБЖ отбелязват още, че случаят е предизвикал необичайно интензивни политически реакции, като предупреждават за опасността инцидентът да бъде използван за предизборни цели.

„Продължаваме да настояваме за обществена и медийна среда без посегателства над журналисти и със зачитане на законите от всички страни“, заявява председателят на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова.

Междувременно от НСО обявиха, че извършват незабавна и щателна проверка на случая, като заявиха готовност за най-строги мерки, ако бъде установено, че служители са предприели действия, несъответстващи на необходимото в конкретната ситуация.