Президентът Илияна Йотова заяви, че ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Държавният глава съобщи, че още предишната вечер е започнала проверка на службата, като се очакват първите резултати от нея.

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Проверката трябва да изясни всички обстоятелства около случилото се, като обхваща най-малко две направления – действията на охраната на председателя на Народното събрание и отношението към журналистката Соня Колтуклиева.

Йотова посочи, че очаква резултатите от проверката и че информацията за случая се докладва на ръководството на службата.

"Аз лично виждам пропуски и очаквам оставки", категорична беше Йотова.

На въпрос дали трябва председателят на Народното събрание Михаела Доцова да си подаде оставката, държавният глава отговори: "Не може президент да иска оставка на председател на Народното събрание".

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Инцидентът стана вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Журналистката Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след като тя се качи в служебен автомобил. На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как Колтуклиева отваря вратата на автомобила, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

След инцидента журналистката е откарана във Военномедицинската академия. Тя е получила травми на главата и рамото. След медицинските прегледи е освободена за домашно лечение, а впоследствие е разпитана във Военната прокуратура.

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Служителят на НСО, участвал в инцидента, е задържан, съобщи самата Колтуклиева. Ръководството на службата е разпоредило проверка на действията на охранителите, а за случая е уведомена и Военната прокуратура.

Още в първата си реакция след случилото се президентът Илияна Йотова осъди поведението на служителя на НСО и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

Инцидентът предизвика остри политически реакции и искания за оставки.

Кой може да освободи началника на НСО?

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) се назначава и освобождава с указ на президента след съгласуване с Министерския съвет. Това означава, че евентуалното освобождаване на Емил Тонев трябва да премине през процедура по съгласуване с правителството, въпреки че окончателният акт се издава от държавния глава.

Съгласно Закона за НСО началникът на службата може да бъде освободен предсрочно както по собствено искане, така и при наличие на други законови основания, включително тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

Ако Тонев подаде оставка, президентът може да го освободи с указ след необходимото съгласуване с Министерския съвет. Ако той откаже да се оттегли, освобождаването му трябва да бъде обосновано с друго предвидено в закона основание.