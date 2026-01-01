Древна къща, смятана за най-впечатляващата постройка в археологическия парк Помпей, ще бъде изцяло реставрирана, като сумата от 1,4 милиона евро се поема от частен спонсор, съобщи АП, позовавайки се на официални лица.

Къщата на Марк Фабий Руф е проектирана по подобие на римските императорски дворци, но е затрупана под пепелта на вулкана Везувий при унищожаването на Помпей през 79 г. сл. Хр. Величествената резиденция е издигната директно върху градските крепостни стени и се простира на четири етажа, свързани в истински лабиринт от коридори и стълбища.

От 1980 г. насам тя е напълно затворена за посетители. Ръководството на Археологическия парк Помпей обаче съобщи, че част от къщата ще отвори врати за организирани групи с екскурзовод още за предстоящата Коледа.

Обновяването се финансира от германския предприемач Франк Хьофер, който се е свързал с археологическия парк, след като прочел книгата на директора Габриел Цухтригел от 2023 г. - Pompeii: The Enchanted City („Помпей: Омагьосаният град“).

„Реставрирането на грандиозната резиденция на Марк Фабий Руф е проект, който намирам за вълнуващ“, казва Хьофер в официално изявление. „Освен това останах с впечатлението, че в Помпей са изключително отворени към иновативни подходи за опазване и осигуряване на обществен достъп.“

Цухтригел отбеляза, че целта е този вид спонсорство да се разшири. „Това не означава, че ако от утре имаме 50 спонсори, ще премахнем входния билет или ще го намалим до символичната цена от едно евро. Това обаче е дългосрочна перспектива, към която трябва да се стремим, за да развиваме обекта“, каза той във видеообръщение.

Преди близо 2000 години къщата е била затрупана от пепелта на изригналия вулкан Везувий Silvia Vacca/ Pompeii Archaeological Park via AP/БТА

В периода 2021-2023 г. по къщата са извършени укрепителни дейности, а настоящите реставрационни работи са съсредоточени върху стенописите. Сред тях е и прочутият стенопис на Венера, намиращ се в параклис вътре в резиденцията. Смята се, че собственикът е бил магистрат или освободен роб от императорското семейство.

Цухтригел допълни, че се работи и за улесняване на достъпа до комплекса, като се разработват дигитални технологии, които да помогнат на хората да се ориентират в „невероятния лабиринт“ на къщата. „На места имаш усещането, че се намираш в неаполитански дворец от XIX век, а всъщност това е римска къща отпреди 2000 години“, подчерта Габриел Цухтригел.