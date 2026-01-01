95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил. Забъркват я всякакви псевдо химици с инструкции като за идиоти. Единственото, за което трябва да внимават, е да не вдишват прашинки от отровата, защото са смъртоносни.

Това заяви в новия епизод на Телеграфно подкастът експертът по дрогите и биохимия на мозъка у нас д-р Юлиян Караджов. По думите му вече се внася в България кокаин с фентанил, който поразява брутално човека и го кара да е двойно по-зависим. Този тренд навлиза от САЩ. Другите опасни наркотици, за които алармира дългогодишния доктор от „Космически изследвания“ на БАН, са нитазените. От тях вече има хора, които са се самоубивали, защото са в абстиненция.

Война

Войната срещу наркотиците от страна на органите на реда, обявена преди повече от век, е загубена, а репресията на полицията единствено прави дрогата по-концентрирана, по-евтина и по-смъртоносна, алармира д-р Караджов.

Уличният фентанил, който е различен от медицинския, се разрежда с парацетамол и кофеин в обикновени мешилки, а не в лабораторни топкови мелници. Така в една доза няма нищо, а следващата съдържа смъртоносна за дишането концентрация. Въпрос на руска рулетка е кой какво ще купи. „В Пловдив почти всички събрани проби са фентанил, а не хероин! Практически няма хероин. И това не е краден медицински фентанил, а е правен един Господ знае къде с китайски прекурсори, продавани в сайтове с инструкции с шише А, Б и В – направено като за идиоти.“.

Телеграфно подкастът

На въпрос дали нашето МВР е загубило нарковойната или има баланс, д-р Караджов отговаря, че загубите особено по границите на наркотрафикантите са едва няколко процента. След почти всеки по-голям удар докторът звънял и питал дали има дефицит от дадения вид заловен наркотик на улицата и редовно получавал отговор „Не“. „Загубите за наркотрафикантите от всички полицейски и гранични действия са не повече от няколко процента. Продавате домати на Женския пазар – днес имате няколко процента, които са се спихнали и ги изхвърляте. Толкова са им загубите! Всичко останало по телевизията е просто за новините.“, казва д-р Караджов.

Безвредно

Все повече младежи употребяват райски газ, тъй като го смятат за безвреден. Оказва се точно обратното за някои хора. Ако пушиш по 10 пъти на ден, може да се порази нервната система, обяснява д-р Караджов. „Молекулата на райския газ изключва и убива витамин B12. Дишаш го по 10 пъти на ден и оставаш без B12. Нервната система започва да деградира, човек получава анемия. В момента болниците се пълнят с млади хора с парализи, с парези, които никога повече няма да се възстановят напълно!“, алармира той.

Ужасът

„Проблемът с младите е, че те са безсмъртни. Аз на моите години виждам как приятели и роднини почват да мрат, но младите са убедени, че на тях няма да им се случи. И когато дойде нещо ново, нова дрога, те казват: „Вие, дъртаците, нищо не разбирате'“. А дъртаците най-добре знаят, защото са им измрели приятелите. Затова моят апел към младите е: Слушайте дъртаците“, заяви експертът.

Той разказа история с негов приятел, който живеел на Орлов мост. „Казваше ми за хероиновата епидемия от 90-те: „До Румънското посолство останахме само двама живи! Всички останали са или в гробищата, или в комуни в Италия и Испания“. Сега израства едно ново, ненаплашено поколение. Като му кажеш фентанил, нищо не му говори и наново трябва да се открива велосипеда“, обясни д-р Караджов.

Всяка война от Втората световна насам се води на амфети

От Втората световна война насам войните се водят на амфети. И в момента се водят така. От всички страни. И от Русия, и от Украйна включително. Това заяви в Телеграфно подкастът д-р Юлиян Караджов. По думите му целта е войниците да са малко по-мотивирани, малко по-енергични и да издържат например 30-часови акции без почивка. „В американската армия на амфетите им викат go pills. След това им дават успокоителност. След мисията — no go pills.“, дава пример той. „Имате ли представа колко наркомани са направили тези войни? Не. И за това не се говори, защото някак си не е геройско.“, убеден е експертът.

Митовете за опиатите

Единият от митовете около дрогите е как от първия път се пристрастяваш. Това не е вярно, категоричен е д-р Караджов. Вторият опасен мит е, че дрогата непременно трябва да ти хареса и да изпитваш силни емоции. „Има хора, които от трева ги хваща параноя, има такива, на които нищо им няма“, убеден е докторът. Казва, че има болни хора, които пушат трева, просто за да не ги боли и по нищо не им личи, че са употребили канабис. На други обаче много им личи. Някои пък решават, че на тях нещо не им е наред, след като не са харесали дрогата и започват да увеличават дозите.

Цялото интервю на д-р Юлиян Караджов гледайте в Телеграфно подкастът в youtube. В него ще разберете още как въздействат различните дроги на хората, за гурута, лами, гъбите и кактусите, амфетите при космонавтите в открита орбита и т.н.