Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на гръцкия остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Мигрантите са открити при няколко различни случая в рамките на денонощие в един и същи район. Сред чужденците е имало десет деца и жени. Всички нелегален мигранти са били транспортирани успешно до сушата.

Всяка година десетки хиляди хора от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка плащат на трафиканти, за да бъдат прехвърлени в Гърция. Целта е мигрантите да достигнат Европа.

Според данни на ООН около две трети от пристигналите през тази година са от Судан, Бангладеш, Афганистан и Египет, посочва гръцкото издание. Доста по-малък е делът на пристигащите от Сирия и Йемен - 6,6 на сто.

В момента Гърция е основната входна точка към Европа за нелегалната миграция. Най-натовареният маршрут тръгва от Източна Либия и достига бреговете на остров Крит. Данните показват, че от общо 34 000 мигранти, преминали нелегално териториалните води на Гърция, около 20 000 са използвали именно маршрута от Либия към Крит.

Друга ключова зона за преминаване на нелегалния поток е североизточната сухопътна граница с Турция по поречието на река Марица (Еврос). Въпреки издигнатата ограда, тази година границата е пресечена от 7000 нелегални мигранти.

Вчера гръцките власти съобщиха, че в района са задържани трима души по подозрение, че участват в трафик на 20 чуждестранни граждани.

Мигрантският поток създава сериозен проблем на остров Крит, тъй като на острова има само един център за прием на мигранти – близо до западния град Ханя. Правителството на Кириакос Мицотакис се опитва да отвори още един център в близост до главния град на острова – Ираклион, но среща сериозна съпротива от страна на жителите. На този етап мигрантите, които достигат до източната част на Крит, се пренасочват към лагери в други райони на Гърция.

Правителството на премиера Кириакос Мицотакис води преговори с други държави от Европейския съюз за създаване на центрове извън пределите на Евросъюза – най-вероятно в Африка. Идеята е в тези центрове да бъдат настанявани мигранти, които нито отговарят на условията за получаване на убежище, нито могат да бъдат върнати в родните си страни.

Гръцките власти настояват и за временно преустановяване на процедурата по предоставяне на убежище за новопристигналите лица в периоди на засилен миграционен натиск.

През миналата година в Гърция са влезли близо 49 000 нелегални мигранти, съобщават гръцките медии. В пика на миграционната криза в Европа през 2015 г. броят на пристигналите в Гърция достигна почти един милион души – предимно на островите в източната част на Егейско море.