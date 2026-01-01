Американското издание eatingwell изброи препоръки на диетолозите срещу най-вредните закуски за черния дроб.

1. Сладкиши

Поничките и сладкишите може да са удобни, но експертката по храненето Лиза Йънг отбелязва, че те не са най-добрият ежедневен избор за здравето на черния дроб. Това е така, защото тези храни съдържат големи количества добавена захар и наситени мазнини, като същевременно осигуряват малко фибри. Тези лакомства често се класифицират и като ултрапреработени храни. Един мета-анализ установи, че хората с най-висок прием на ултрапреработени храни имат 42% по-висок относителен риск от развитие на метаболитна чернодробна дисфункция в сравнение с тези с най-нисък прием. Консумацията на излишна захар и рафинирани въглехидрати също може да стимулира черния дроб да произвежда повече мазнини.

2. Напитки с добавена захар

В публикацията се съобщава, че сутрешната ви напитка може да добави значително количество захар към закуската ви. Подсладените кафе напитки, сладкият чай и „плодовите“ напитки съдържат много добавена захар, особено в по-големи порции. Настоящите насоки препоръчват ограничаване на приема на добавена захар до не повече от 10% от общите дневни калории или по-малко от 50 грама на ден за диета от 2000 калории. Освен това Американската сърдечна асоциация определя още по-ниски граници, като препоръчва не повече от 25 грама добавена захар на ден за жени и 36 грама на ден за мъже.

3. Преработени меса

„Честата консумация на преработени меса е свързана с повишен риск от развитие на метаболитна чернодробна дисфункция“, отбеляза Диетоложката Алисън Нот. Учените посочват високото съдържание на наситени мазнини и натрий в преработените меса – хранителни вещества, чиято прекомерна консумация е свързана с влошаване на здравето на черния дроб. По-специално, преработените меса като шунка, бекон и наденица са с високо съдържание на натрий и наситени мазнини. Например, едно парче бекон съдържа около 4 грама общо мазнини (1,5 грама наситени мазнини) и 193 милиграма натрий.

Още съвети на диетолозите за закуска, която ще е здравословна за черния дроб:

• Избирайте пълнозърнести храни по-често.

Йънг препоръчва да се съсредоточите върху пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, ядки, семена и здравословни източници на протеини. В същото време тя съветва да се сведе до минимум добавената захар, рафинираните зърнени храни и преработените меса.

• Яжте повече овесените ядки.

Те съдържат разтворими фибри, бета-глюкан, които помагат за понижаване на „лошия“ холестерол, поддържат стабилни нива на кръвната захар и насърчават здравето на черния дроб. Опитайте да приготвите овесени ядки, като добавите плодове и ядки или ги смесите с кисело мляко.

• Заменете наситените мазнини с ненаситени.

Вместо да ядете яйца с бекон или наденица, опитайте да добавите авокадо или мазна риба, за да увеличите приема на ненаситени мазнини. Източниците на ненаситени мазнини включват ядки, семена, авокадо и мазни риби като сьомга, пъстърва, херинга и скумрия.

• Включете бобови растения в диетата си. Бобът и лещата съдържат както протеини, така и фибри, което ги прави интелигентен избор за здравето на черния дроб.

• Приготвяйте си сами напитки.

Пиенето на подсладени със захар напитки всяка сутрин може да има отрицателни последици. Вместо това си приготвяйте сами чай или кафе и добавете малко подсладител, ако желаете.

В публикацията се отбелязва, че пълното елиминиране на преработените меса, подсладените със захар напитки и сладките храни за закуска не е необходимо за насърчаване на здравето на черния дроб. Вместо това, наслаждавайте им се от време на време и направете основата на ежедневната си закуска храни с високо съдържание на фибри, качествени протеини и ненаситени мазнини.