Част от столичен квартал ще остане без топла вода, съобщиха от "Топлофикация-София".

Продължава поетапната подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в части от жк. “Дианабад“, определени като приоритетни заради установена висока аварийност, влошено техническо състояние и изтекъл експлоатационен срок.

Ремонтните дейности няма да обхванат целия квартал, а само няколко конкретни блока.

В периода от 10 ноември до 21 ноември ще бъде преустановено топлоподаването към жк. „Дианабад“ - бл. 58 и бл. 59.

Дружеството е създало организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове и при техническа възможност ще възстанови топлоподаването преди предварително обявената дата.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.