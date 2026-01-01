Министерството на енергетиката на САЩ включи хелия в списъка на критично важните материали, изтъквайки незаменимата му роля в производството на полупроводници и уязвимостта на световните доставки, предаде Асошиейтед прес.

Решението ще позволи на федералното правителство да осигури повече финансиране за производителите на хелий и да засили наблюдението върху доставките на газа (хелият принадлежи към групата на благородните газове или инертни газове). Хелият се добива основно като страничен продукт при преработката на природен газ.

САЩ са най-големият производител в света както на природен газ, така и на хелий, следвани от Катар и Русия, посочва АП.

Луната като новият Ормузки пролив: Хелий-3 пренарежда световния ред

Доставките от Катар - един от основните световни производители, са силно ограничени заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. Ирански удари по катарска инфраструктура също са засегнали снабдяването. През април Русия въведе временни ограничения върху износа на хелий, за да защити вътрешните си запаси.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да намали зависимостта на страната от чуждестранни доставчици на критични материали, да укрепи местното производство и да гарантира снабдяването със суровини, важни за икономическата и националната сигурност.

Хелият е включен в списъка заради незаменимите си свойства и широкото си приложение. Освен в производството на полупроводници, той е важен за енергетиката, включително за вятърната, слънчевата и ядрената енергия, както и за космическите изследвания, медицинската диагностика и научната дейност.

САЩ и ЕС ще подпишат споразумение за редкоземните минерали

Заместник-министърът на енергетиката Одри Робъртсън подчерта, че газът е изключително важен и за квантовите технологии, суперкомпютрите и свръхпроводящите магнити и има уникални свойства - не се възпламенява и има най-ниската температура на кипене сред всички газове.

„Трябва да гарантираме, че можем да произвеждаме тези технологии тук, в САЩ. Хелият е един от компонентите, чието отсъствие може да доведе до прекъсване на целия производствен процес“, заяви Робъртсън, който ръководи и Службата за критични минерали и енергийни иновации (CMEI) към Министерството на енергетиката. По думите ѝ осигуряването на надеждни доставки е важно за конкурентоспособността и енергийната сигурност на страната.

За да бъде включен в списъка на критично важните материали, даден минерал или вещество трябва да има съществено значение за една или повече енергийни технологии и доставките му да са изложени на висок риск от прекъсване, посочва АП.

Макар хелият да присъства в списък на критичните минерали на Американското геоложко дружество (USGS) от 2018 г., на по-късен етап той отпада от него, тъй като вътрешните доставки тогава се смятат за сигурни. Сред последните добавени материали е металургичният въглен, използван в производството на стомана, включен през 2025 г. Другият газ в списъка е флуорът.

САЩ са произвели 81 млн. куб. метра хелий през 2025 г., или около 43 на сто от световното производство. От това количество 38 млн. куб. метра са били предназначени за износ. Американското производство се задържа на около 80 млн. куб. метра годишно от 2021 г.

В страната има значителни запаси на хелий в щатите Уайоминг, Канзас, Тексас, Оклахома, Колорадо и Юта. Въпреки това капацитетът на съоръженията за извличане на газа е почти изчерпан, а разрешителните процедури и изграждането на нови мощности отнемат години, посочва Министерството на енергетиката.

Представители на сектора за добив и преработка на хелий отдавна настояват правителството официално да признае стратегическото му значение. Според канадската компания за проучване и добив на хелий „Аванти Хелиъм“ (Avanti Helium) увеличаването на производството в Северна Америка е необходимо, за да се избегне бъдеща зависимост от чуждестранни доставчици.

В миналото САЩ разполагаха и със стратегически национален запас от хелий в Тексас, подобен на петролния резерв на страната. През 2013 г. Конгресът разпореди приватизацията му, а през 2024 г. федералната система за съхранение и доставка на хелий беше продадена на индустриалната компания за газове „Месер“ (Messer), припомня АП.