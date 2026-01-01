Възраждането на интереса към Луната вече не е просто символично завръщане на човека в Космоса. Зад програмата Artemis стои зaлог, който може да промени бъдещето на човечеството: енергията на бъдещето и глобалният баланс на силите. Мисията Artemis II е само началото на процес, който може да преобърне икономическата и политическата карта на света.

Това заяви д-р Недислав Веселинов, физик и главен конструктор на Софийския планетариум.

„Това е тестова мисия. Близък аналог е да направиш състезателна кола и първо да я изпробваш, преди да излезеш на пистата“, обясни ученият. Основната цел е проверка на новите технологии – ракетата SLS, корабът „Орион“ и взаимодействието на екипажа с апаратурата. Космическият кораб няма да кацне на Луната, а ще обиколи около нея и ще се завърне на Земята, подобно на историческата мисия Аполо 8.

Хелий-3 – енергийният ресурс, който ще промени света

Зад техническия аспект се крие стратегическа визия с десетилетия напред. Един от ресурсите с ключово значение е Хелий-3 – изотоп, който почти липсва на Земята, но е в изобилие на Луната.

„Един тон Хелий-3 при синтез с Деутерий може да даде енергия, съпоставима със 120 милиона тона нефт. Това е енергийният материал на бъдещето“, подчерта д-р Веселинов.

Той отбеляза, че Хелий-3 ще доведе до технологичен скок в квантовите изчисления, роботиката и производството на чиста енергия.

„Използването на този материал ще изкара човечеството на съвсем друго ниво“, каза експертът.

Глобалната надпревара за Космоса

САЩ, Русия и Китай се очертават като водещите сили в надпреварата за Луната. Програмата Artemis на Съединените щати е пряк наследник на Аполо и стъпва върху десетилетия технологически традиции. Русия черпи опит от дългогодишни мисии с космически станции като „Салют“ и „Мир“ и активно участва в Международната космическа станция. В момента страната разработва нов космически буксир с ядрено задвижване и планира поставянето на малък ядрен реактор на лунната повърхност. Китай също се развива бързо, като вече е осъществил мисии до обратната страна на Луната и разработва свръхтежка ракета с амбиция за пилотирани полети. Всяка от тези държави се развива в посоките, в които има най-силни компетенции, като същевременно конкуренцията остава ожесточена.

Там, където има ресурс, има и стратегическа надпревара. Държавите, които имат технологиите да добиват и доставят Хелий-3, ще определят бъдещето на глобалната енергетика и влияние, категоричен е д-р Веселинов. Според него, тези държави, които разполагат с ключовия ресурс, ще живеят в 22-и век, докато другите ще останат в 21-и, създавайки потенциално цивилизационно разделение.

България и научната перспектива

България има традиции в космическите изследвания, а научните среди у нас разбират значението на Хелий-3 в качеството му на гориво за термоядрен синтез. Има учени и публикации по темата, които поставят страната в позиция на разбиране на глобалните тенденции. „Въпреки това, за да не останем извън международната геополитическа и икономическа игра, е необходимо предприемането на конкретни политики на държавно ниво. Хелий-3 е ресурсът на бъдещето – аналог на нефта през XX век – и неговото стратегическо значение за човечеството расте с всеки изминал ден“, заяви д-р Веселинов.

Космосът – новият стратегически фронт

Космосът се превръща в новото стратегическо поле, подобно на историческите енергийни маршрути на Земята. Д-р Веселинов сравни значението на бъдещия добив на Хелий-3 и космическото пространство между Земята и Луната с ролята на Ормузкия пролив за глобалната енергетика:

„Космосът е бъдещият Ормузки пролив. Държавите, които ще владеят производството и доставките на Хелий-3 ще разполагат с „магическо оръжие“ и възможност за въздействие над останалите.“

Той предупреди, че експлоатацията на лунните ресурси не може да бъде оставена само на отделни държави. Трябва да има общочовешки контрол, за да не се концентрира прекомерна власт в ръцете на малцина.

Докато светът следи програмата Artemis, става все по-ясно, че надпреварата за Луната вече не е просто научен символ. Тя е битка за енергия, технологии и глобално влияние – и резултатът ще определи бъдещето на човечеството.