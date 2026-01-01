Повече от 57 години след първата снимка на изгрев на нашата планета, заснета от астронавт от "Аполо 8", неговите наследници от мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") увековечиха залез на Земята зад Луната, предаде АФП.

Снимката беше публикувана днес от НАСА.

Екипажът на "Артемис 2" включва американците Рийд Уайзман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, както и канадеца Джереми Хансен.

Снимката е направена в понеделник, докато космическият им кораб "Орион" обикаляше Луната.



Изображението извиква спомена за легендарната снимка от времето на мисията "Аполо 8". Тя е направена на 24 декември 1968 г. от американеца Уилям Андерс по време на първото прелитане край Луната от хора. Екипажът на мисията тогава включва неговите сънародници Франк Борман и Джим Ловъл.



"Аполо 8" обикаля Луната десет пъти, без да кацне на нея, като по време на едно от прелитанията Андерс успява да запечата уникалния кадър.

"Изминахме целия този път, за да изследваме Луната, а най-важното е, че открихме Земята", казва Уилям Андерс при завръщането си.



Снимката "Изгрев на Земята" често фигурира в селекциите на най-запомнящите се исторически изображения и през 2003 г. е включена в книгата на сп. "Лайф" (Life), озаглавена "100 фотографии, които промениха света".

Наследството на "Аполо 8" съпътстваше астронавтите от мисията "Артемис 2" в понеделник. Те започнаха деня си, като получиха съобщение, записано от Джим Ловъл преди смъртта му през август 2025 г.



"Това е исторически ден и знам колко ще сте заети, но не забравяйте да се насладите на гледката", казва Ловъл.

Освен това снимка на затъмнение от 6 април, на която Луната закрива Слънцето, разкривайки гледка към слънчевата корона, беше публикувана от официалния акаунт на Белия дом. Тя беше придружена от надписа "Пълно затъмнение извън Земята. Луната закрива Слънцето, разкривайки гледка, която в историята на човечеството са виждали единици".

Мисията "Артемис 2" стартира на 1 април от Кейп Канаверал, Флорида.

Последната пилотирана мисия до Луната е "Аполо 17" през декември 1972 г.