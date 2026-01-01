Иранската новинарска агенция Мехр съобщи за свален над столицата Техеран "вражески дрон", предаде Франс прес.

Медията не даде подробности, като се ограничи да каже, че безпилотният летателен апарат е бил прехванат тази сутрин.

Новината дойде на фона на размяната на удари между Израел и Иран.

Журналист от АФП каза, че е чул мощна експлозия в Техеран тази сутрин.

Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран, само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова Тел Авив да не отвръща на последните ирански атаки.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са атакували военни обекти в западната и централната част на Иран. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната.

Новата ескалация идва след поредица от ракетни атаки между двете държави. По информация на Axios Тръмп е провел телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който го е призовал да се въздържи от ответни действия.

Американският президент подчерта, че по-нататъшни военни действия рискуват да задълбочат конфликта.

„Израел нанесе своя удар, Иран отговори. Не е необходима нова ескалация“, каза Тръмп.

През последните дни той активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.