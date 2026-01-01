Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира в четвъртък развитието на конфликта с Иран на фона на противоречиви сигнали от Вашингтон и Техеран относно устойчивостта на договореното прекратяване на огъня.

В същото време напрежението в региона остава високо. Израел и „Хизбула“ си размениха удари още в първия ден след обявяването на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и ливанското правителство.

По време на разговор с журналисти в Овалния кабинет Тръмп предупреди, че евентуални ирански атаки срещу американски военнослужещи биха представлявали основание за подновяване на военните действия.

„Ще го направя много бързо“, заяви той в отговор на въпрос дали подобно развитие би било червена линия за САЩ.

Американският президент посочи още, че е готов да се срещне с новия върховен лидер на Иран, ако бъде постигнато трайно споразумение за прекратяване на войната. Попитан дали такава среща може да се състои на американска територия, той отговори, че не е запознат с подобни планове.

Министърът на енергетиката Крис Райт, който присъстваше на срещата с медиите, защити енергийната политика на администрацията и заяви, че политиките за зелена енергия на демократите са допринесли за по-голямо поскъпване на енергоносителите от конфликта с Иран.

Вашингтон: Необходима е постоянна предпазливост

В отделно изявление Държавният департамент напомни на американските граждани в Близкия изток за „продължаващата необходимост от предпазливост“ на фона на нестабилната ситуация в региона.

Призивът беше публикуван както в социалната мрежа X, така и чрез предупреждения за сигурност, разпространени от американските дипломатически мисии в региона.

Предупреждението идва след серия от ирански удари, при които в Кувейт бяха ранени десетки хора, а един човек загина.

Той идва въпреки изявлението на държавния секретар Марко Рубио, според когото войната между САЩ и Иран е „приключила“.

Ново напрежение в Ливан

Израелските военни съобщиха, че техен военнослужещ е загинал при атака с противотанкова ракета, изстреляна от „Хизбула“ в Южен Ливан.

По думите на Тръмп е налице „напредък“ в усилията за прекратяване на бойните действия в Ливан, въпреки че „Хизбула“ е отхвърлила договореното между Израел и ливанското правителство примирие.

„Този конфликт е взаимосвързан с Иран“, подчерта американският президент.

Камарата на представителите в САЩ прие в сряда резолюция за ограничаване на военните правомощия на президента Тръмп в Иран, като четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в подкрепа на резолюцията за военните правомощия. Това беше поредният неуспех за Тръмп в Конгреса, въпреки слабото мнозинство на партията му и в двете камари.