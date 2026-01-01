Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува кратко послание в социалната си мрежа Truth Social: „Thank you Prime Minister Radev!“ („Благодаря Ви, премиер Радев!“), след като България даде зелена светлина за разполагането на американски самолети-цистерни на българска територия.

Парламентът каза „да“: 8 американски самолета и 250 военни идват в Безмер

На 22 юли Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет Съединените щати да разположат самолети-цистерни и свързано оборудване в авиобаза „Безмер“. Решението бе прието със 135 гласа „за“, 13 „против“ и двама „въздържал се“, след като правителството получи официално искане от американската страна. Разполагането на самолетите е свързано с осигуряване на възможности за въздушно дозареждане и логистична подкрепа на американски операции в Близкия изток. От българското правителство подчертаха, че използването на базата е в рамките на съюзническите ангажименти на страната и не предвижда извършване на бойни действия от българска територия.

Преди дни българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер". Предложението на кабинета "Радев" бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ. Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в НС от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на Комисията по отбрана от ресорния министър Димитър Стоянов. Парламентарната комисия подкрепи проекта на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се".

Иран с предупреждение към България

На този фон говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА. Багеи заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

МВнР, след като получи нота от Иран: България не предприема никакви враждебни действия

Междувременно Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран. "Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", посочиха в позиция от Външното ни министерство след получената нота от Иран.

"Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", се посочва още в съобщението на МВнР.