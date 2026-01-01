България привлича все повече чуждестранни туристи благодарение на съчетанието от конкурентни цени, модерни хотели по Черноморието и богато културно наследство, обобщава френската телевизия TF1 в репортаж, посветен на летния туризъм у нас.

По данни на медията страната ни е посрещнала рекордните 13 милиона чуждестранни посетители през 2024 г., а курортите по Черноморието все по-успешно се конкурират с традиционни дестинации като Гърция, Хърватия и Турция.

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Репортажът представя курорта Слънчев бряг като място с километри пясъчни плажове, топло море и хотели, предлагащи обслужване на високо ниво и на значително по-ниски цени в сравнение с Френската ривиера. Посочва се, че нощувка в хотел с обслужване „олинклузив“ започва от около 100 евро на стая, като в цената са включени храната и напитките, спа услуги, басейни, развлечения и детски програми. По информация на телевизията подобна почивка на Лазурния бряг би струвала приблизително три пъти повече.

Управител на хотел, цитиран в репортажа, заявява, че комплексът непрекъснато инвестира в обновяване на базата и разширяване на услугите, а заетостта му вече е пълна до края на септември.

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TF1 отбелязва още, че приемането на еврото от България от началото на 2026 г. и добрата въздушна свързаност с Франция и други европейски държави допринасят за засиления интерес към страната. Според представител на туристическа агенция, специализирана във френския пазар, по-добрите самолетни връзки значително са улеснили пътуванията до България.

Телевизията посочва, че седемдневна организирана екскурзия с включени транспорт, настаняване и посещения струва около 1600 евро на човек, което е средно с около 500 евро по-малко от аналогична почивка в Гърция или Испания.

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Освен морския туризъм, репортажът акцентира и върху културното наследство на България. Като пример е даден Несебър – градът под закрилата на ЮНЕСКО, който по данни на TF1 привлича около 1,5 милиона посетители годишно и е най-посещаваната община в страната. Френски туристи, интервюирани в репортажа, определят България като дестинация с богата история, добре съхранено културно наследство и все още незасегната в голяма степен от свръхтуризма.