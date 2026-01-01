Президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя пред БНТ.

"За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство на българските граждани, които всеки ден ме срещат в магазина и ми казват "Госпожо президент, не се отказвайте", обясни Йотова.

Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

"България не участва във война, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Българското правителство постъпи честно. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение и да глаусва. Мнозинството поеха своята отговорност. Поздравявам всички парламентарни групи, които останаха да гласуват. Съжалявам за тези, на които не им стигна мъжество и не участваха в гласуването", каза президентът Йотова относно решението на парламента да позволи на до осем американски самолети цистерни да останат до 1 октомври на летище „Безмер“.

"Сигурно щях да свикам Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), ако въпросът не беше отнесен в Народното събрание, там, където наистина трябва да се вземе това решение. Народните представители имат всички възможности както да прочетат, да се запознаят с докладите на съответните служби, така да поискат всяка допълнителна информация, ако преценят дори да закрият заседанието", каза президентът Йотова и добави, че се е запознала с исканията на опозицията.

Тя посочи, че ще свика Консултативния съвет за национална сигурност при две хипотези. Следи се ежечасно ситуацията в Близкия изток. Ако в следващите дни се разшири конфликтът, ако има непосредствена опасност за България и за региона, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно и би имало последици за България, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички, посочи Йотова.

Тя допълни като тема за заседание на КСНС и остарялата ни стратегия за сигурност.