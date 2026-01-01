Горският пожар, бушуващ край Мадрид, който принуди хиляди хора да се евакуират е “достигнал пиковата си фаза” и е невъзможно да бъде овладян, заяви тази вечер началникът на звеното за управление на кризи към регионалното правителство Карлос Новильо, цитиран от Франс прес.

Пожарите доведоха до евакуацията на още 7000 души, като по този начин броят на евакуираните достигна 26 000 души през последните няколко часа, съобщиха испанските власти, цитирани от Франс прес.

"Поради пожарите в региона на Мадрид на мобилните телефони на местните жители бяха изпратени предупредителни съобщения, призовавайки ги да се евакуират от общините Фреснедияс де ла Олива, Робледо де Чавела и отцепеното селище Навалагамела", информира кореспондент на АФП, който също получи предупредителното съобщение.

Испанският премиер Педро Санчес: Ситуацията с пожарите е драматична (ВИДЕО)

Междувременно беше задържан мъж, заподозрян в умишлено предизвикване на пожара в провинция Авила, който опустоши 9000 хектара в област Кастилия и Леон. Той е използвал селскостопанска машина в район, където нейната употреба е била строго забранена, съобщи Гражданската гвардия. Беше започнато разследване също така срещу втори мъж, допълни Гражданската гвардия, като уточни, че при използването на селскостопанската машина двамата мъже са предизвикали искра, от която впоследствие се е разразил пожарът.

На този фон местните власти във Франция съобщиха, че пожарът, избухнал в югозападния департамент Жиронд вече е унищожил повече от 12 500 хектара гора. Тези обстоятелства налагат евакуацията на 44 000 души в рамките на два дни.

"Метеорологичните условия остават неблагоприятни, като се очаква скоростта на силните ветрове да достигне 80 км/ч, а в някои местности могат да се разразят сухи гръмотевични бури", предупреди префектурата в Жиронд.

Близо 67 000 души бяха евакуирани във Франция от два района на полуостров Кап Фере в Жиронд и в югозападния департамент Ланд, които бяха заплашени от пожари, обобщава АФП.

В момента тече евакуация на около 8000 души и в Паренти в южната част на страната.