Джони Деп се появи изненадващо на фестивала „Комик-кон“ (Comic-Con) в Сан Диего, Калифорния, за да рекламира новия филм с негово участие Ebenezer, предаде АП. Най-големият фестивал за поп култура в САЩ отвори врати в четвъртък.

Деп се появи по улиците на града, преоблечен като своя готически персонаж Ебенизър Скрудж – с дебело зимно палто и цилиндър. Излизайки от импровизиран магазин, покрит с изкуствен сняг и табела „Скрудж и Марли“, актьорът се скара шеговито на присъстващите и се развика сопнато на събралите се хора: „Нямате ли си работа? Изглежда, че разполагате с твърде много свободно време. Защо сте тук?“. Хората го снимаха с мобилните си телефони, поздравявайки го с „Весела Коледа!“.

„Мога само да кажа, че всички вие сте много, много странни хора. Глупости!“, извика сопнато Деп, след което се прибра обратно с тътреща се стъпка вътре в сградата.

Ebenezer, чиято премиера е насрочена за 13 ноември, е първият филм на голямо холивудско студио с участието на изпадналия в немилост актьор от осем години насам. Появата му по улиците на Сан Диего извън официалната програма на „Комик-кон“ е част от по-нетрадиционния подход към маркетинга и рекламата, който някои компании започнаха да прилагат на изложението през последните години, отбелязва АП.

Над 120 000 души се очакват на четиридневния фестивал, чието начало е поставено през 1970 г. Тогава събитието събира едва няколкостотин фенове на научната фантастика и комиксите, а специален гост е легендата на „Марвел“ Джак Кърби.

Поради постоянно нарастващия брой посетители през последните години организаторите изразиха опасения, че изложбените зали и хотелите в Сан Диего няма да разполагат с достатъчен капацитет, и дори подхвърлиха идеята за преместване в Лос Анджелис или друг голям американски град. Кметът на Сан Диего Тод Глория обаче обяви при откриването на изложението, че форумът ще остане в Сан Диего поне до 2030 г. Той подчерта, че това решение „отразява общия ангажимент към феновете, авторите, бизнеса и хората, които правят „Комик-кон“ уникално събитие в света“.