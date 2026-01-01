Кметът на Пазарджик обяви, че подава сигнал до прокуратурата и МВР заради видео, което се разпространява в социалните мрежи.

По думите му фалшиви видеа и анонимни профили хвърлят петно върху името му и работата на служителите на Община Пазарджик и той няма да позволи това.

В публикация във профила си във Фейсбук той посочва, че в групата „Аз съм от Пазарджик“ от анонимен профил, представящ се като „Чичо Чарли“, се разпространява видеоклип, манипулиран с помощта на изкуствен интелект. По думите му в клипа е внушено, че служител на Община Пазарджик му подава плик, с което се създават съмнения за евентуални корупционни практики. Кметът определя видеото като фалшиво и нарича разпространението му груба, целенасочена и опасна манипулация.

Той съобщава още, че подава сигнал до прокуратурата и МВР с искане да бъде установено кой стои зад анонимния профил „Чичо Чарли“, който според него създава и разпространява фалшиво съдържание. Ще бъдат изискани и записи от охранителните камери на заведението, за да се изясни какво точно се е случило, посочва той.

В позицията си кметът заявява, че е подминавал много лъжи, обиди и внушения по свой адрес, но подчертава, че фалшифицирането на реалността чрез видеа, създадени с изкуствен интелект, е опасна практика, която не трябва да остава без последствия. Той призовава хората да бъдат внимателни, да проверяват източниците на информация и да не приемат анонимни публикации за доказателство.