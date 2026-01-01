Лондонската полиция прави положителна равносметка от въвеждането на системата за видеонаблюдение и лицево разпознаване. С помощта на новата технология са били арестувани над 2000 издирвани лица, пише Deutsche Welle .

Микробус е паркиран на тротоара в квартал Челси в Лондон. На покрива му има камери за видеонаблюдение. На съседния ъгъл има скеле, на което има още камери. Около микробуса стоят няколко цивилни полицаи.

На тази оживена търговска улица обикновено потокът от хора не спира. Камерите сканират лицата им, а специален софтуер ги сравнява веднага с изображения от базата данни на издирваните лица. Ако бъде засечена прилика, снимката се появява на мобилните телефони на стоящите наблизо органи на реда и мигновено следват арести, пише германската обществена медия АРД.

Полицията смята, че опитът е успешен

Бен Ръсел е директор на разузнавателния отдел на полицията и смята, че тази операция е постигнала голям успех, пише изданието. От 2024 година насам 2500 души са били арестувани - само през тази година задържаните са 900. Технологията е много ефективна, смятат от полицията.

На улицата в Челси полицаите арестуват човек, за когото системата е подала сигнал - обвинението е, че е нападнал полицай преди години. Органите на реда му слагат белезници, след като проверяват самоличността му и го отвеждат. На съседния ъгъл жена е спряна от полицията по обвинение, че е отказала да се яви на тест за наркотици, възложен от съда. Полицията казва, че много рядко има фалшиви сигнали на системата, а арестите не се извършват само на база на препоръката на софтуера. Вместо това се проверява идентичността на човека, включително чрез сравнение на лични документи.

По-голяма сигурност или повече свобода?

Тази полицейска операция предизвиква противоречиви мнения. Една млада жена, която минава по лондонската улица, споделя пред АРД, че се чувства по-сигурна от това, че наоколо има полиция. Друга по-възрастна жена, която минава покрай полицейския микробус, смята, че е важно да има баланс между ерозията на гражданските свободи и борбата с престъпността в град като Лондон. Трета минувачка се оплаква, че наблюдението е станало твърде много.

В Лондон има камери почти на всеки ъгъл. По време на разследвания полицията използва кадрите от тях, за да установява извършители на престъпления. Това обаче не е същото като да се използват за лицево разпознаване в реално време. Досега винаги е било нужно да тече разследване, за да се изискат кадрите от дадена камера - дори лицевото разпознаване се регистрира в база данни, от която впоследствие може да се изиска информация, уточнява АРД.

Законовата рамка все още е под въпрос

Критиците смятат, че новите процедури заплашват сериозно правото на неприкосновеност. Мнозина се питат дали това е първата стъпка към полицейската държава. Джак Колсън от организацията Big Brother Watch казва, че в момента няма никакви регулации, към които полицията да се придържа, когато използва лицево разпознаване.

Сканирането на лицето е чувствителна информация, по която човек може да бъде идентифициран и която сега се събира в бази данни. "Това може да се използва за всякакви неща и е сериозен и мащабен инструмент за всяко правителство”, смята активистът Колсън. Организации като Big Brother Watch искат правилата да са ясни - кога, къде и по каква причина полицията може да използва лицево разпознаване. Регулациите трябва и да уточняват, че тези данни не могат да се събират дългосрочно, смятат активистите.

В Обединеното кралство се подготвя законопроект по въпроса, който може да бъде гласуван още тази есен. Междувременно обаче полицията се снабдява с още микробуси като този в Челси и с още камери, се казва още в репортажа на АРД.