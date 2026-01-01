Цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени. Това посочва националният омбудсман Велислава Делчева в становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана.

Повод за позицията на омбудсмана е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.

В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД да се увеличат с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ АД – 2,38%.

Омбудсманът подчертава, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка. В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

В институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия, посочва омбудсманът.

Велислава Делчева отбелязва, че планираните ремонти не постигат целите си и гражданите търпят неудобства и финансови загуби от изгорели електроуреди, а високите сметки в началото на годината са довели до финансови затруднения на домакинствата. Според нея поредното увеличение на цените, макар и средно с 2,99%, ще доведе до още по-голямо натоварване на домакинските бюджети.

Тя подчертава, че всяко увеличение на цената трябва да бъде подробно мотивирано и обществено защитимо. Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

През март омбудсманът изпрати становище до служебните министри на енергетиката и на труда и социалната политика, в което подчерта, че ниските доходи затрудняват домакинствата да покриват енергийните си разходи.