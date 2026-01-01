В Одеска област морето изхвърли още 15 мъртви делфина на брега на националния природен резерват „Тузливски лимани“, съобщи екологът в резервата Иван Русев на Фейсбук страницата си.
„На 6-7 юни, по време на проучването на 12 км от брега в националния резерват и 1 км в съседство с него, бяха открити 15 мъртви делфина“, се казва в съобщението на Иван Русев.
Екологът отбелязва, че експлозиите на мини, бомбардировките, ракетните атаки и използването на мощни сонари от военни кораби систематично унищожават уникалното биоразнообразие на Черно море, предавакореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.
„Популациите на уникалните черноморски китоподобни губят своята жизнеспособност, имунитет и генетичен потенциал за възстановяване. Черно море рискува да загуби завинаги своите основни жители и символи“, посочва в информацията си Русев.
😢 A shocking 22 dead dolphins washed ashore at the Tuzlivski Limany National Park on June 5.— UNITED24 Media (@United24media) June 6, 2026
Scientists attribute the deaths to toxic naval pollution and deafening sonar acoustic trauma, caused by the Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/zcRPmrBXgn
В предишната си информация Иван Русев на 6 юни информира, че на брега на националния природен резерват „Тузливски лимани“ морето е изхвърлило безпрецедентен брой мъртви делфини – 22 на 25 км на плажна ивица.