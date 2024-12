Делфини умират в Черно море заради нефт, разлят след като два руски танкера претърпяха катастрофа при бурно време по-рано този месец, сочи доклад, който се позовава на експерт по околната среда, предаде ДПА.

Единадесет мъртви делфина са открити в южния руски регион Краснодар, съобщи руската агенция РИА Новости, като се позова на Татяна Белей, директор на екологичния център "Делфа".

The Black Sea is in danger: the coasts of Crimea, Anapa, Kerch, and the Krasnodar region are polluted with fuel oil. Dolphins, birds, and many marine creatures are dying.



This happened due to three tankers that wrecked in the Kerch Strait, fully loaded with fuel oil.#ecology pic.twitter.com/ZHnIXjkFxD